Jessica Vitullo titolare di Vanity Hair augura un felice 2025 alla sua affezionata clientela

Vanity Hair di Jessica Vitullo a Poggio Sannita, per il nuovo anno vuole dedicare un pensiero speciale a tutte le sue affezionate clienti.

"È stato un anno straordinario, ricco di emozioni e soddisfazioni. Vogliamo ringraziare di cuore tutte voi, che ci avete scelto per la cura dei vostri capelli, per la fiducia che ci avete dato e per la costanza con cui ci avete supportato. Ogni visita nel nostro salone è stata un’opportunità per offrirvi il meglio dei nostri servizi e per condividere insieme momenti di bellezza e benessere", ha commentato Jessica.

Con l’arrivo del nuovo anno, il team di Vanity Hair è pronto a continuare a offrire un’esperienza unica, con trattamenti personalizzati, nuovi look e una cura sempre maggiore per ogni esigenza. Jessica e il suo staff non vedono l'ora di accogliervi nel 2025, con la stessa passione e professionalità che da sempre li contraddistingue.

Un augurio speciale di buon anno a tutte le clienti, con la promessa di regalare tanti momenti di bellezza e relax. "Che il 2025 possa essere un anno radioso, pieno di sorrisi e nuove opportunità!"

Vanity Hair di Jessica Vitullo

Tel 331815007

Corso Umberto I, 23 Poggio Sannita (IS)