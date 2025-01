Tavola Osca e Le Ciliegie per il Nuovo Anno: Un Augurio di FelicitÃ  e Lunga Vita per gli Ospiti della Casa di Riposo

L'inizio del 2025 è stato un momento speciale per gli ospiti della casa di riposo Tavola Osca di Agnone e per i pazienti ricoverati dell'ospedale San Francesco Caracciolo. Una giornata ricca di festeggiamenti, di sorrisi e di affetto, dove la serenità e la calore hanno avvolto gli ospiti in un’atmosfera di festa, con l’aggiunta di un tocco che ha reso il tutto ancora più speciale: le ciliegie.

Simbolo di felicità, abbondanza e di lunga vita, le ciliegie sono state protagoniste della giornata, offrendo a tutti un messaggio di speranza e benessere per l’anno che inizia. Il menù, pensato per celebrare il nuovo anno, ha proposto piatti prelibati: lasagna al forno e costatelle di agnello con patate, a cui le ciliegie hanno aggiunto un sapore dolce e simbolico, un augurio di prosperità.

In mezzo ai brindisi e agli scambi di doni, la giornata è stata un momento di connessione profonda, dove gli ospiti hanno potuto trascorrere del tempo con i propri familiari e conoscenti, condividendo non solo un pasto, ma anche sogni e desideri per il futuro. L’augurio di un anno ricco di salute, felicità e serenità ha attraversato ogni gesto e parola, mentre le ciliegie hanno rappresentato il desiderio di una lunga vita piena di momenti belli.

Un brindisi al 2025, con la speranza che le ciliegie di quest'anno siano il segno di un cammino sereno, ricco di affetto e di nuove speranze per tutti.