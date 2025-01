Agnone ospita la 74ª Giornata del Ringraziamento: riflessione sulla sostenibilità agricola e benedizione dei mezzi agricoli

AGNONE (IS) – Agnone oggi ospita la 74ª edizione della “Giornata del Ringraziamento”, L'evento si tiene nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale di Maria Santissima di Costantinopoli. Organizzato da Coldiretti Molise, è un appuntamento tradizionale che affonda le sue radici nel 1951, quando fu istituito dalla Coldiretti e successivamente adottato dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nel 1975. La Giornata rappresenta un momento di riflessione sul valore della terra e dei suoi prodotti, nonché un’occasione di festa per celebrare l’identità dell’organizzazione.

Quest’anno, la manifestazione regionale si propone di rendere omaggio al lavoro agricolo, con un doppio significato: da un lato, è un momento di ringraziamento per l’annata agraria che si è appena conclusa, dall’altro, una richiesta di benedizione per quella che sta per iniziare. Il tema scelto dalla CEI per la riflessione dei fedeli è “La speranza per il domani: verso un’agricoltura più sostenibile”, un invito a guardare al futuro con ottimismo, puntando su valori come speranza e sostenibilità, che da sempre sono al centro dell’impegno di Coldiretti.

La giornata ha avuto inizio alle ore 10 con il raduno dei trattori in Piazza Unità d’Italia. E' stata celebrata la Messa, presieduta dal Vescovo Mons. Claudio Palumbo, con un momento particolarmente significativo durante l’offertorio, sono stati portati all’altare i frutti della terra. Mons. Palumbo benedirà i mezzi agricoli presenti in piazza. A seguire, sarà offerto un agribuffet, con prodotti tipici provenienti dalle imprese aderenti all’Agrimercato di Coldiretti-Campagna Amica di Campobasso e Isernia.