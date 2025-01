Corso del merletto a fuselli di Isernia, in piazza, come una volta!

Tombolo…In Piazza, come una volta!

Isernia, 13 gennaio 2025 L’associazione APS “il Merletto di Isernia, l’arte nelle mani” e il Centro Commerciale In Piazza di Isernia” hanno organizzato il progetto dal titolo “Tombolo…In Piazza, come una volta!”, studiato per promuovere l'eccellenza territoriale rappresentata dall'arte del merletto a tombolo, una tradizione cinquecentenaria della Città di Isernia. Il progetto avrà inizio il 19 gennaio e permetterà a venti persone (uomini e donne) di iscriversi in maniera totalmente gratuita ad un corso base di merletto a fuselli, dando così la possibilità a grandi e piccini di avvicinarsi a un’antica tradizione locale che stava scomparendo.

I corsi si terranno al primo piano del Centro Commerciale In Piazza, in un locale appositamente predisposto, tutti i sabati e le domeniche dal 19 gennaio al 19 marzo 2025 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 e sarà curato dalle maestre merlettaie e tutor appartenenti all’associazione “il Merletto di Isernia, l’arte nelle mani”, che forniranno lezioni sia teoriche che pratiche sul Merletto a fuselli di Isernia. Il 19 marzo ci sarà la conclusione del corso, il rilascio degli attestati di partecipazione e la consegna dei manufatti realizzati agli allievi. L’iniziativa coinvolgerà anche i bambini dai 6 anni in su, attraverso dei laboratori che si terranno nei pomeriggi dei giorni 2, 15 febbraio, 2, 16 e 19 marzo e che saranno a partecipazione aperta e gratuita, con il proposito appunto di tramandare questa bellissima arte tra le nuove generazioni.

Nel corso della manifestazione, inoltre, l’associazione “il Merletto di Isernia, l’arte nelle mani” contribuirà con la propria arte a tematizzare alcune ricorrenze istituzionali del Centro, realizzando alcuni manufatti caratteristici che saranno donati ai clienti. L’invito è rivolto quindi a tutti i curiosi, interessati e simpatizzanti per questa storica tradizione a non mancare all’appuntamento di domenica 19 gennaio 2025 alle ore 16:30 presso il corner “corso del merletto” situato al primo piano della struttura