Maltempo in Molise: Protezione Civile emette allerta gialla per il 14 febbraio

CAMPOBASSO/ISERNIA. Una nuova ondata di maltempo è attesa delle prossime ore in Molise. Per questo la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla, a partire da domani mattina, 14 febbraio, e per le successive 24-36 ore.

Sono infatti previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento”.