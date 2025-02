Tutela dell'orso bruno marsicano, a Vastogirardi si costituisce la ComunitÃ  a Misura d'Orso.

Sabato 22 febbraio 2025, la Riserva MAB Montedimezzo a Vastogirardi (IS) sarà teatro di un evento importante per la tutela dell'orso bruno marsicano e la convivenza con le comunità locali. Nascerà ufficialmente la "Comunità a Misura d'Orso Alto Molise", un'iniziativa promossa dal progetto LIFE Bear Smart Corridor in collaborazione con Rewilding Apennines.

La giornata inizierà alle ore 10:00 con un punto informativo dedicato al progetto Bear Smart Community, seguito da una passeggiata guidata da Anna Scocchera verso il suggestivo Re Fajone, un albero monumentale simbolo della riserva.

Alle ore 12:00, presso la Sala Conferenze, si terrà la presentazione ufficiale del Comitato della Comunità a Misura d'Orso Alto Molise. Sarà l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte del progetto a Vastogirardi e per illustrare il percorso che porterà alla definizione del Piano di Coesistenza, uno strumento fondamentale per garantire una convivenza pacifica tra l'orso e le attività umane.

Al termine della presentazione, alle ore 13:30, Rewilding Apennines offrirà un pranzo a buffet a tutti i partecipanti.

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare per conoscere da vicino il progetto e dare il proprio contributo alla tutela dell'orso bruno marsicano, un patrimonio naturalistico di inestimabile valore.

L'orso bruno marsicano è una sottospecie unica al mondo, presente solo nell'Appennino centrale. La sua popolazione è stimata in circa 50-60 esemplari, il che la rende una delle specie a maggior rischio di estinzione in Europa.

La creazione della Comunità a Misura d'Orso Alto Molise rappresenta un passo importante per la tutela di questo animale simbolo del territorio. Attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, si punta a creare un modello di convivenza sostenibile, in cui le attività umane e la presenza dell'orso possano coesistere in armonia.