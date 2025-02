Previsioni meteo per il weekend in Molise: tempo stabile sabato, nubi e piogge da lunedÃ¬

CAMPOBASSO/ISERNIA. Le condizioni meteorologiche si manterranno tutto sommato stabili nel corso del fine settimana in Molise, soprattutto domani, sabato 22 febbraio. Tuttavia un nuovo peggioramento del tempo andrà a concretizzarsi in avvio di settimana, con nuove piogge sparse da lunedì pomeriggio. Temperature invariate. Le previsioni degli esperti di 3B Meteo per il weekend

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sui litorali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Su subappennino e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Zero termico a circa 2000 metri. Mare poco mosso.

DOMENICA: infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sui litorali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sull’Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Zero termico a circa 1950 metri. Mare poco mosso.



LUNEDI’: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico su litorali e sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Sul subappennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Zero termico a circa 1900 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.