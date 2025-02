Hairstudio’s Isernia di Cristian e Francesco Iavarone: Rientro per il secondo anno consecutivo nella "Top Hairstylist 2025"

È con grande entusiasmo che annunciano il rientro di Hairstudio’s Isernia di Cristian e Francesco Iavarone per il secondo anno consecutivo nella prestigiosa guida "Top Hairstylist 2025". Questo riconoscimento, che celebra i migliori parrucchieri d’Italia, è riservato ai saloni d’eccellenza e ai professionisti che, con talento e passione, sono in grado di ispirare le tendenze più innovative e

esclusive.

Essere inclusi in questa selezione è una testimonianza del continuo impegno dei nostri esperti parrucchieri e barberi, che ogni giorno lavorano con dedizione per offrire ai clienti un’esperienza unica e di altissimo livello. In un settore in continua evoluzione, Hairstudio’s Isernia ha saputo distinguersi per la qualità dei suoi servizi, l’attenzione alle ultime tendenze e la cura dei dettagli.

Cristian e Francesco Iavarone esprimono un sentito grazie a tutti i loro clienti che li hanno supportati in questo percorso, contribuendo al loro successo e affermano “Questo traguardo è solo il risultato del lavoro di squadra e della fiducia che ci avete accordato, un grazie speciale va anche alla rivista per il prestigioso riconoscimento e per il continuo stimolo a dare il meglio di noi stessi e concludono, auguriamo a tutti una splendida giornata , Hairstudio’s Isernia è sempre pronto ad accogliervi per rinnovare il vostro look con un tocco di classe e professionalità. Grazie ancora a tutti, buon lavoro e ci vediamo presto!"