Questa sera, presso la nostra sede, è pervenuta una chiave di apertura di un'autovettura con il simbolo Renault. La chiave è stata trovata da una signora gentilissima che racconta di averla raccolta sulla strada, nei pressi della Chiesetta della Madonna della Assunta.

Chiunque riconosca questa chiave come propria può contattarci al numero 3898866106 per recuperarla. La chiave è attualmente custodita presso la sede di Altomolise.net in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.