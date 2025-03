Imprese Molisane a Osaka per l'Expo 2025: pubblicato il bando per il voucher di cofinanziamento

CAMPOBASSO. Imprese molisane a Osaka per l’Expo 2025: è prevista per domani la pubblicazione del bando consentirà di ottenere un voucher per cofinanziare le spese di partecipazione.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Attività Produttive e allo Sviluppo economico, Andrea Di Lucente. L’avviso pubblico è rivolto alle micro, piccole e medie imprese che vorranno prendere parte all’esposizione universale in programma in Giappone, a partire dal prossimo 13 aprile.

L’intervento sarà attuato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della Regione Molise, la procedura è affidata a Sviluppo Italia Molise S.p.A. e la dotazione è pari a 99mila euro. Il cofinanziamento sarà assegnato, secondo criteri stabiliti, alle aziende che ne faranno richiesta e che, previa valutazione, saranno incluse nella graduatoria finale.

“L’idea – spiega l’assessore Di Lucente – è quella di supportare le imprese molisane nell’ingresso e nel rafforzamento sui mercati internazionali, valorizzando il brand e l’immagine aziendale, la creazione di partnership e la capacità di analisi e intelligenza di mercato L’Expo rappresenta un’occasione unica e irrinunciabile per il Molise e le sue aziende, una vetrina internazionale con migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Con questo piano di cofinanziamento – conclude – abbiamo voluto fornire un incentivo per le piccole realtà aziendali molisane a tuffarsi nel mondo per fare crescere le loro potenzialità e riportare a casa nuovi impulsi da riversare sul nostro territorio”.

Sarà possibile inoltrare domanda a partire da domani 6 marzo, mentre la scadenza è fissata per le ore 12:00 del 21 marzo.