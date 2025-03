Anziano perde l'orientamento e rimane bloccato in campagna a Isernia: soccorso dai Vigili del Fuoco dopo un'ora di ricerca

Un ottantacinquenne anche a causa del buio aveva perso l’orientamento e con la propria auto era rimasto bloccato in una stradina di campagna di Isernia.

Poco dopo le ore 21 del 13 marzo ha chiesto aiuto ai Vigili del Fuoco.

Purtroppo la batteria del cellulare era scarica e la comunicazione è durata pochi secondi. L’operatore 115 è riuscito lo stesso a localizzare la chiamata ed ha inviato una partenza in prossimità della presunta posizione.

Dopo circa un’ora di ricerca nella zona con l’uso delle torri faro dei mezzi VF è stato ritrovato l’anziano e la sua auto.

I vigili del fuoco hanno rimesso in carreggiata l’auto e accompagnato l’autista su una strada principale. Non è stato necessario l’intervento dei sanitari ma a scopo precauzionale sono stati informati alcuni familiari.