Meteo Molise: L'inizio della settimana porta un calo delle temperature e instabilitÃ  con il ritorno della neve sugli Appennini

Dopo un weekend decisamente mite sotto l’afflusso dei venti di Libeccio, Ostro e Scirocco, ad inizio settimana correnti assai più fredde dai Balcani determineranno un deciso calo delle temperature e una breve parentesi instabile. In un contesto ventoso per il rinforzo del Grecale e della Tramontana, brevi rovesci intermittenti coinvolgeranno in il Molise, tra il pomeriggio-sera di domani lunedì e l’alba di martedì 18 marzo. In questa fase, piuttosto rapida e contraddistinta da fenomeni irregolari e scarsamente incisivi, la neve tornerà ad interessare l’Appennino meridionale fin verso gli 800-1.000m.

Da mercoledì 19 tendenza a rapido miglioramento del tempo per effetto combinato dell’allontanamento della saccatura verso la Penisola Ellenica e il contestuale nuovo rinforzo dell’alta pressione, in vista di una terza decade di marzo che si preannuncia all’insegna di temperature superiori alla norma. Ma ecco nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni degli esperti di 3B Meteo.

LUNEDI’: l’alta pressione si indebolisce, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, foriera di deboli piogge in serata. Nello specifico su litorali e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul subappennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio . Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Zero termico a circa 1550 metri. Mare da poco mosso a mosso.

MARTEDI’: la pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorali e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Sul subappennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati settentrionali. Zero termico a circa 850 metri. Mare molto mosso.

MERCOLEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione a settentrionali. Zero termico a circa 1200 metri. Mare mosso.

GIOVEDI’: un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappennino e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli orientali. Zero termico nell’intorno di 1850 metri. Mare poco mosso.