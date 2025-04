Rocco Hunt aperta oggi alle 14 la prevendita per il Concerto di Campobasso partenza sprint ieri per Alfa

Campobasso, 3 aprile – Dopo quella per Alfa, partita ieri alla grande con centinaia di biglietti già venduti, oggi alle 14 è stata aperta anche la prevendita per il concerto di Rocco Hunt, in programma venerdì 20 giugno a Campobasso, nell’area concerti di Selva Piana, nell’ambito del Festival dei Misteri (Alfa si esibirà invece la sera successiva, sabato 21 giugno). I biglietti per gli show sono disponibili su Ticketone, Ciaotickets e nei punti vendita abituali.

Rocco Pagliarulo, vero nome di Rocco Hunt, nasce a Palermo. Incomincia fin da giovanissimo ad interessarsi al rap a 11 anni, collaborando con la vicina scena napoletana. Nel 2010 Rocco pubblica il suo primo EP, A MUSIC’ E’ SPERANZ, mentre l’anno successivo è la volta del disco SPIRAGLIO DI PERIFERIA, in collaborazione con Clementino e 'Ntò; l’album riscuote un buon successo nella scena rap underground italiana grazie al singolo "O Mar E 'O Sole" (in collaborazione proprio con il rapper napoletano Clementino). Nel 2013 il rapper firma per la Sony e comincia a registrare POETA URBANO, che vede la presenza di Clementino e poi Ensi, Dj Shablo e Friz The Cat.

Sempre nello stesso anno è tra i selezionati della sezione "Nuove proposte" per il Festival di Sanremo 2014 con il brano “Nu juorno buono”. Vince la sezione Nuove proposte, con il 43% delle preferenze. Un mese dopo arriva A VERITÀ, il secondo album, contenente collaborazioni con Eros Ramazzotti, Enzo Avitabile, Tiromancino.

Nel 2016 pubblica il terzo album SIGNORHUNT, contenente collaborazioni con Enzo Avitabile, J-Ax e Gué Pequeno, Clementino, Chiara e Mario Biondi. Nel 2016 è in gara alla 66° edizione del Festival di Sanremo, con il brano "Wake up" e in contemporanea esce un'edizione speciale dell'ultimo album.



Il 28 aprile 2017 Rocco Hunt ha presentato il singolo inedito "Kevvuo'", cantato in dialetto, due mesi più tardi è stata la volta di un secondo singolo, "Niente da bere", seguito a novembre da "Invece no".

Il 23 novembre 2018 è stato distribuito per il download digitale il singolo "Tutte 'e parole" nel quale il rapper campano torna a cantare in dialetto.

Nel 2019 escono i singoli "Ngopp' a luna" (feat. Nicola Siciliano) e "Cuore rotto" (feat. Gemitaiz).

Nell’agosto 2019 il rapper salernitano dà alle stampe il suo nuovo album, il quarto per Rocco Hunt, LIBERTA’, con i featuring di Achille Lauro, J-Ax & Boomdabash, Clementino, Geolier, Neffa, Gemitaiz & Speranza e Nicola Siciliano. L’estate successiva Hunt diffonde nuova musica inedita: i singoli “Sultant' a mia” e “A un passo dalla Luna” con Ana Mena. Sempre nel 2020 Rocco Hunt prende parte alla realizzazione di uno dei brani del diciannovesimo album, BUONGIORNO, di Gigi D'Alessio, “Chiove”.



A giugno 2021 pubblica il singolo "Un bacio all'improvviso" nuovamente con Ana Mena, seguito a settembre da "Fantastica" insieme ai Boomdabash che ha anticipato la pubblicazione del suo quinto album RIVOLUZIONE a novembre.