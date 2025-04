Agnone si prepara alla processione del VenerdÃ¬ Santo: incappucciati e fedeli in preghiera.

Agnone, aprile 2025 - La cittadina di Agnone si appresta a vivere uno dei momenti più intensi e significativi della Settimana Santa: la processione del Venerdì Santo. L'evento, organizzato dalla Congregazione dei Morti presso la Chiesa di Santa Croce, vedrà la partecipazione di fedeli provenienti da tutta la regione.

Un momento di riflessione e preghiera

Le celebrazioni inizieranno il Giovedì Santo, con un invito rivolto a tutti i confratelli e le consorelle a riunirsi nella Chiesa di Santa Croce per condividere momenti di riflessione e preghiera davanti al Santissimo Sacramento.

La processione del Cristo Morto e della Vergine Addolorata

Il culmine delle celebrazioni sarà la processione del Venerdì Santo, che partirà alle ore 18:00 dalla Chiesa Monumentale di San Francesco. La processione, accompagnata dal servizio bandistico "Città di Barrea", vedrà sfilare il Cristo Morto e la Vergine Addolorata, in un percorso che si snoderà per le vie del centro storico di Agnone.

La suggestiva presenza degli incappucciati

Come da tradizione, la processione sarà resa ancora più suggestiva dalla presenza degli incappucciati, figure silenziose e misteriose che, con il loro abito scuro e il volto coperto, simboleggiano il lutto e la partecipazione al dolore di Cristo.

Un invito alla partecipazione

La Congregazione dei Morti invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di profonda spiritualità e devozione. La processione del Venerdì Santo rappresenta un'occasione per vivere intensamente il mistero della Passione di Cristo e per unirsi in preghiera alla Vergine Addolorata.

Un evento di grande tradizione

La processione del Venerdì Santo ad Agnone è un evento di grande tradizione, che si rinnova ogni anno con immutata intensità. La partecipazione di numerosi fedeli, la suggestiva atmosfera che si crea nelle vie del centro storico e la presenza degli incappucciati rendono questa celebrazione un momento unico e indimenticabile.