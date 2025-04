Agnone si prepara alla Pasqua: i ragazzi del Centro Alto Molise in prima linea per il decoro urbano

Agnone – In vista delle cerimonie pasquali, la città di Agnone si veste a festa grazie all'impegno dei giovani del Centro per minori Alto Molise gestito dalla cooperativa sociale Sirio di Campobasso. Un’iniziativa che unisce inclusione sociale, decoro urbano e partecipazione civica, promossa in collaborazione con il Comune di Agnone, i comitati di quartiere, il Rotary Club, la Parrocchia della SS. Maria di Costantinopoli e l’area archeologica della zona di San Lorenzo.

Sotto la guida della coordinatrice del centro, la Dott.ssa Annalisa Carrelli, e dopo un corso di formazione sulla sicurezza e muniti di dispositivi di protezione individuali, i ragazzi – e sotto il controllo vigile degli operatori – stanno eseguendo attività di giardinaggio e pulizia per valorizzare spazi pubblici e percorsi cerimoniali. Un gesto concreto di integrazione, che mostra quanto l’impegno possa diventare strumento di crescita personale e collettiva.

Oggi, i giovani sono stati all’opera su via Gualterio e viale della Rimembranza, due luoghi simbolici che accoglieranno visitatori e fedeli in occasione della tradizionale Via Crucis. Hanno provveduto allo sfalcio dell’erba e alla piantumazione di fiori e piante ornamentali, arricchendo anche l’area cimiteriale e preparandola con cura per le celebrazioni.

Un esempio virtuoso di cittadinanza attiva, che racconta un Molise accogliente, attento e capace di costruire ponti tra le generazioni e le culture.