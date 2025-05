Trivento si risveglia con la prima fiera dellâ€™anno: tradizione, colori e incontri in Piazza Calvario

Questa mattina, sabato 3 maggio, Trivento si è risvegliata con il vivace fermento della sua prima fiera dell’anno. Un appuntamento che affonda le proprie radici nella storia locale e che, accanto al consueto mercato domenicale, anima le vie del paese con profumi, colori e voci.

Le bancarelle, oggi meno numerose rispetto al passato, in genere si snodano lungo Piazza Calvario, Corso Guglielmo Marconi e una parte di Piazza Fontana, trasformando comunque il cuore del paese in un punto d’incontro tra passato e presente. In questa edizione del 3 maggio, la fiera si è concentrata principalmente in Piazza Calvario.

Trivento, grazie alla sua posizione strategica, è storicamente un crocevia di commerci. Un tempo la fiera ospitava venditori di bestiame, artigiani e agricoltori. Oggi, pur con un volto diverso, conserva lo stesso spirito: tra i banchi si incontrano venditori di abbigliamento, commercianti di frutta e verdura, e ancora qualche agricoltore e artigiano che continuano a proporre con orgoglio i frutti del proprio lavoro.

I venditori arrivano dal Molise, dall’Abruzzo e anche da altre zone limitrofe, insieme ai tanti visitatori. Proprio come il mercato domenicale, anche la fiera resta un momento atteso e partecipato, in cui il paese si ritrova e si racconta nelle sue abitudini più autentiche.

Oltre alla dimensione commerciale, l’iniziativa è anche uno spazio di socializzazione e di valorizzazione delle tradizioni locali.

Le prossime fiere si terranno nelle seguenti date: 30 maggio, 27 luglio, 27 agosto, 7 novembre e 7 dicembre.