Principio dâ€™incendio in una banca a Isernia: brucia un cestino vicino al bancomat, nessun ferito

Nella giornata di oggi, 3 maggio 2025, i Vigili del Fuoco di Isernia sono stati attivati dal NUE Lombardia, in seguito all’allarme scattato per l’attivazione del sistema antincendio presso una filiale bancaria situata in via Farinacci. Fortunatamente, si è trattato solo di un principio d’incendio: un cestino posizionato vicino al bancomat aveva preso fuoco, generando fumo all’interno del locale della banca. L’intervento tempestivo della squadra ha permesso di ventilare l’ambiente e mettere in sicurezza l’intera area, senza che si registrassero danni a persone o strutture. Durante le operazioni di messa in sicurezza la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.