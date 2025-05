Campionati Giovanili di Nuoto Paralimpico a Ostia: Verardi e Di Pasquale conquistano 2 ori e 1 argento per il Molise

Ancora successi, per le molisane, nel nuoto paralimpico.

Giorgia Di Pasquale e Gaia Verardi hanno raggiunto nuovo ed importanti traguardi ai Campionati Italiani Giovanili di Nuoto che si sono tenuti ad Ostia, al Centro Federale Polo Natatorio lo scorso sabato, organizzati dalla S.S. Lazio Nuoto in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Giorgia, della Scuola Isernia Nuoto, dopo essere stata classificata nella classe S1, ha conquistato due record di categoria: oro nei 50 dorso con 05:46.08 e nei 50 stile con 05:51.69.

Gradino più alto del podio anche per Gaia Verardi della H2O nei 100 dorso con il tempo di 01:24.34. Argento, invece, nei 100 rana con 01:37.00

"Complimenti alle società che hanno consentito a tutti i ragazzi di partecipare dando visibilità alle loro straordinarie capacità – ha commentato la delegata FINP Molise, Antonella Ruccolo – Un grazie speciale ai tecnici, che seguono quotidianamente gli atleti, e alle famiglie, che sostengono con entusiasmo i propri cari. Con il loro supporto si raggiungono traguardi sempre più importanti"

"Ogni appuntamento sportivo – ha aggiunto il presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – rappresenta la scoperta e la valorizzazione dei talenti emergenti nel panorama natatorio italiano. Crediamo in questo e lavoriamo per questo: in momenti di condivisione, crescita e agonismo puro!".

L'evento di caratura nazionale ha registrato la partecipazione di m36 società rappresentate da un centinaio di atleti (nati tra il 2006 ed il 2025) che si sono sfidati nella vasca di 25 metri.