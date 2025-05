Tatuaggi, musica e ribellione: a Isernia il 2Â° "Tattoo Kustom Show"

Dopo il primo grande successo dell'edizione 2024 ritorna, il prossimo 24 e 25 maggio, presso l'Auditorium Unità D'Italia di Isernia, il 2° Molise Tatoo Kustom Show. Un luogo di incontro per appassionati di tatuaggi, piercing, street art, musica e moto. Il Tattoo Kustom Show sarà un evento unico e affascinante che riunirà artisti, appassionati e curiosi per celebrare la cultura del tatuaggio e della personalizzazione del corpo. Il mondo del tatuaggio e la kustom kulture saranno ben rappresentati da 35 tra i migliori tatuatori presenti sul territorio sia molisano che nazionale; ci sarà un padiglione dedicato alla cultura custom oltre che a spettacoli di pole dance, musica dal vivo e dj set. "L'evento sarà caratterizzato, appunto, da una vasta area di esposizione dedicata ai tatuaggi e ai piercing, con artisti e professionisti del settore che mostreranno le loro opere d'arte

La musica e gli spettacoli saranno un'altra parte importante dell'evento, con DJ e musicisti che suoneranno generi diversi, dal rock al hip-hop. Saranno anche presenti esibizioni di street art e performance di danza". Fanno sapere gli organizzatori. Ma il Tattoo Kustom Show non sarà solo un evento di divertimento e spettacolo. Sarà anche un'occasione per riflettere sull'aspetto antropologico dei tatuaggi e della personalizzazione del corpo.

I tatuaggi, infatti, sono una forma di espressione artistica e culturale che ha accompagnato l'uomo per millenni, e che continua a evolversi e a cambiare nel tempo. Oggi, i tatuaggi sono diventati un'affascinante forma di arte per un numero sempre maggiore di appassionati, che li considerano un modo per esprimere la propria personalità e la propria identità. Ma i tatuaggi sono anche un riflesso della cultura e della società in cui viviamo, e possono essere visti come un simbolo di ribellione, di appartenenza a un gruppo o di identità culturale.

Il Tattoo Kustom Show sarà un'occasione per esplorare questo aspetto antropologico dei tatuaggi, e per scoprire come essi possano essere visti come una forma di arte e di espressione culturale. Dettagli dell'evento - Data: 24 e 25 maggio - Luogo: Molise - Auditorium Unità D'Italia, Corso Risorgimento 221, Isernia - Orari: Sabato dalle 10:00 alle 24:00 e domenica dalle 10:00 alle 20:00 -

Ingresso: libero - Programma: esposizione di tatuaggi e piercing, area custom, musica, spettacoli, street art e performance Non perdete l'occasione di partecipare a questo evento unico e affascinante! Il Tattoo Kustom Show sarà un'esperienza che non dimenticherete.