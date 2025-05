Chiara Bartolomeo liceale agnonese trionfa al concorso nazionale “Vento nel vento”

ROMA – Martedì 20 maggio, nella suggestiva cornice della Sala Serianni di Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri a Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso di poesia per le scuole italiane “Vento nel vento”, che ha visto la partecipazione di oltre 800 componimenti provenienti da 71 scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia.

A conquistare il primo premio assoluto è stata Chiara Bartolomeo, studentessa di Poggio Sannita della classe 3A dell’Istituto Omnicomprensivo “Agnillo” di Agnone (IS). Il suo testo poetico ha emozionato la giuria, distinguendosi per intensità, maturità espressiva e forza evocativa:

"Mi hai travolta con la tua passione,

avvolta tra le tue braccia,

regalato brividi di piacere;

sei volato via, lontano,

lasciando brividi di freddo,

abbandonandomi in quest'aria

in cui non riesco più a respirare."

Il concorso, promosso dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con il CET (Centro Europeo di Toscolano) fondato da Mogol, ha invitato gli studenti a comporre un breve testo poetico ispirandosi alla canzone “Vento nel vento” (scritta da Mogol per Lucio Battisti nel 1972) e al V canto dell’Inferno di Dante Alighieri, in particolare alla tragica storia di Paolo e Francesca, travolti da una passione eterna.

Chiara Bartolomeo si è aggiudicata una borsa di studio al CET, riconoscimento riservato al vincitore assoluto, assegnato da una giuria d’eccezione presieduta da Mogol e composta da nomi illustri come il professor Giulio Ferroni (emerito alla Sapienza di Roma), Fabio Caon (Università Ca’ Foscari) e Salvatore Italia (Consigliere centrale della Società Dante Alighieri).

Durante l’evento, moderato da Paolo Conti (editorialista del Corriere della Sera), sono stati premiati anche altri nove giovani poeti, arrivati ex aequo, provenienti da Matera, Frattamaggiore, Terni, Cosenza, Roma, Benevento e Aosta.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai Comitati Dante in Italia che hanno collaborato al progetto – da Ancona a Tropea – e a tutte le scuole che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo.

La vittoria di Chiara Bartolomeo rappresenta un orgoglio per tutto il Molise e un esempio di come la poesia, anche tra i banchi di scuola, sappia ancora accendere emozioni e dare voce all’interiorità più profonda dei giovani.