“Proud to be Young”: il 6 e 7 giugno a Isernia la quarta edizione del Festival dei Giovani

Isernia si prepara a vivere due giorni all’insegna dell’energia, della musica e della partecipazione con il Proud to be Young, il Festival dei Giovani giunto alla quarta edizione. Un evento ideato e promosso dalla Pro Loco Città di Isernia e dalla relativa sezione Giovani in collaborazione con il Forum Giovani e il Comune di Isernia.

Il festival, che animerà Piazza Celestino V il 6 e 7 giugno, nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento giovanile, dare spazio alla creatività e offrire momenti di svago e condivisione rivolti a tutta la cittadinanza, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni.



Si parte venerdì 6 giugno alle ore 18 con l’apertura ufficiale della manifestazione. A seguire, sarà presentato un progetto speciale di musicoterapia, realizzato dall’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII. La serata proseguirà con il contest Groovin Is, che vedrà protagonisti giovani dj del territorio. Dalle ore 22, la piazza si trasformerà in un grande Teenager Party, con animazione e intrattenimento pensati per far divertire i più giovani.

Il programma continua sabato 7 giugno: alle 17:30 saliranno sul palco le Piccole Voci InCanto dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, seguite dalla seconda fase del contest per dj emergenti. Gran finale in serata, dalle 22, con il live show di Napoleone, uno degli artisti più originali della nuova scena musicale italiana, che farà tappa a Isernia con il suo Moderno Italian Tour 2025.

Non mancherà l’Area Food in Piazza Carducci, dove sarà possibile gustare specialità gastronomiche grazie alla presenza di stand curati da numerose attività locali.

"Vogliamo ringraziare sentitamente tutti gli esercizi commerciali che hanno scelto di sostenere l’iniziativa, anche economicamente, con un pensiero speciale ai locali di Piazza Celestino V, che si sono dimostrati particolarmente generosi e collaborativi – dichiarano i referenti della Pro Loco Giovani di Isernia - La sinergia costruita in questi mesi tra la Pro Loco, la Pro Loco Giovani e il Forum Giovani ha rappresentato un valore aggiunto fondamentale: grazie a questa collaborazione tanti ragazzi si sono avvicinati alla nostra realtà e hanno partecipato con entusiasmo all’organizzazione dell’evento. È bello vedere che, quando si crea spazio per i giovani, loro rispondono con passione e impegno. Questo festival è anche il frutto del loro entusiasmo".