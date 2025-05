Karate, Silvia De Pasquale Ã¨ vicecampionessa italiana 2025: orgoglio di Campobasso

Nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio, si sono svolti, presso il PalaPellicone di Ostia (RM), i campionati Italiani cadetti e cadette di Karate Fijlkam. (Federazione italiana judo lotta

karate e arti marziali, unica federazione olimpica e riconosciuta dal Coni).







Hanno preso parte alla competizione, gli atleti/e più forti di tutta Italia, nel range d’età che va dai 14 ai 16 anni. A rappresentare la città di Campobasso sono state le tre atlete ,della società sportiva Budokan Karate Campobasso del maestro Raffaele Sandonnini, Silvia De Pasquale categoria cadette -54 chilogrammi, Anastasia Graziano nella categoria cadette -61 chilogrammi e Alessandra Esposito nella categoria cadette -68 chilogrammi. La prima a calcare il tatami di gara è stata Silvia De Pasquale , nella giornata di sabato 24 maggio. La De Pasquale ,era già detentrice del titolo di campionessa italiana 2024 nella categoria esordienti (12/13 anni). Silvia affronta le sue avversarie, con tenacia e tanta concentrazione, arrivando così a vincere sei incontri con vantaggi imponenti. Al primo incontro , batte per 5 a 4 , l’atleta Pugliese Fallacara

Arianna . Al secondo incontro , con un netto vantaggio, supera l’atleta dell’Umbria Ceccarelli Vittoria per 10 a 1. Al terzo incontro, un secco 4 a 0 sull’atleta del Lazio Patacconi Emma. Al quarto incontro , uno strabiliante 8 a 0 sull’atleta del Veneto Todesco Letizia. Al quinto incontro , abbiamo un 4 a 0 sull’atleta della Lombardia Pellucco Chiara. Arrivata in

semifinale , l’atleta Campobassana, si trova dinanzi l’atleta Campana Aurora Spina , che dopo un incontro molto tirato condotto per 1 a 1, riesce a superare grazie al così detto

senshu. (Chi ha fatto il primo punto tra le due atlete vince l’incontro).

Durante la finale per l’oro , Silvia tiene l’incontro in maniera strabiliante , conducendolo per 1 a 0 , in opposizione all’atleta Ligure Marenco Maya. A cinque secondi al termine, a causa di una decisione arbitrale scorretta, si vede strappare la medaglia d’oro, diventando così vicecampionessa Italiana 2025.

È la volta di Anastasia Graziano, che entra in campo nel pomeriggio della giornata di sabato

24 maggio. L’atleta, gestisce l’incontro in netto vantaggio, sfoderando bellissime tecniche di

pugno. Purtroppo alla fine cede l’incontro alla sua avversaria per 3 a 5.

Nell’ultima giornata di campionato, il Budokan Campobasso conclude con Alessandra

Esposito ,che nonostante sia alle prime armi, si è fatta ben valere sul tatami.

Nonostante il risultato, l’esperienza resta altamente formativa: confrontarsi con il meglio del

karate giovanile italiano rappresenta un passo importante nella crescita sportiva e personale

delle atlete.

Un ringraziamento va al maestro Raffaele , che aiuta i ragazzi nel loro percorso di crescita sportiva e di vita.