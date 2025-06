Addio ad Armando Scarano, â€˜l Carratinâ€™: un pioniere della ristorazione di Trivento e del Molise. Il ricordo commosso del Prof. Tullio Farina

Ho appreso la dipartita di Armando Scarano, chiamato affettuosamente da tutti “l Carratin’ “, Con Armando scompare uno dei pionieri della ristorazione non solo triventina , ma anche molisana perché il suo ristorante era ed è meta di numerosissimi avventori provenienti da molte parti.

Era una persona sempre gentile, sorridente e generosa; appena entravi i nel suo locale, a prescindere se mangiavi o meno, invitava sempre a prendere qualcosa da bere e la sua insistenza era tanto garbata che non potevi rifiutare Partito da zero, con la sua adorata moglie Rosina, donna laboriosa e paziente, con la sua lungimiranza ed intraprendenza insieme a lei ha investito tutto lungo la strada Trignina all’altezza dello svincolo per Trivento, nell’area della valle del Trigno, ha aperto un ristorante ben sapendo che quell’area sarebbe stata strategica e volano di tutte le attività commerciali Con il tempo ha sempre più investito, ha sempre migliorato il suo locale, dotandolo di un’area esterna ben attrezzata per ogni tipo di evento che non ha nulla da invidiare rispetto a tantissimi ristoranti posti sulla costa litoranea con il vantaggio della qualità e genuinità del cibo. Dico, quindi che è stato lui a dare la sveglia all’area industriale di Trivento che, ahimè, la classe politica non ha saputo ben comprendere e tenere il passo.

Armando non è stato solo bravo con gli affari economici , tutti trasparenti e corretti , ma anche e soprattutto con la famiglia, coni figli ai quali ha dato i mezzi per decollare ed essi hanno saputo ben sfruttare l’opportunità offerta loro dal padre per cui tutti i sacrifici fatti non si sono volatilizzati e persi nel nulla, ma stanno lì su quell’area come testimoni delle sue due virtù, già messe in evidenza , di lungimiranza ed intraprendenza non di un sognatore o visionario.ma un pragmatico uomo che già aagli inizi degli anni 70 aveva compreso tutto quello che sarebbe accaduto negli anni successivi in quell’area.

Con la dipartita di Armando non solo la famiglia, i suoi amatissimi nipoti perdono una sicura ancora di salvezza, se mai ce ne fosse bisogno, ma anche Trivento perde un protagonista indiscusso e un imprenditore illuminato delle attività commerciali Oggi Armando è volato in cielo a far compagnia a suo fratello Nazario che da lui ha ben appreso l’arte della ristorazione Insieme vigileranno affinché le loro attività abbiano buon seguito, sicuri anche che i timonieri lasciati saranno ben capaci di continuare a veleggiare senza intoppi perché i loro maestri sono indimenticabili Addio, carissimo Armando la terra ti sia lieve