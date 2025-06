Buon 90° Compleanno alla nostra amata ZIA MARIA!

Oggi, 21 giugno 2025, è un giorno speciale per la nostra famiglia: Zia Maria, all’anagrafe Di Menna Emilia Maria, compie 90 anni! Un traguardo importante che vogliamo celebrare con tutto l’amore e la gratitudine che merita.

Zia Maria non si è mai sposata, ma ha saputo riempire le nostre vite di affetto, cura e dedizione. Per noi pronipoti Mariarita, Emiliana, Antonio, Vittoria, Giovanni e Angelica, è stata molto più di una zia: è stata una seconda mamma, una guida silenziosa ma sempre presente, un punto fermo nei momenti belli e in quelli difficili.

Oggi festeggia questo meraviglioso compleanno circondata da parenti e amici presso Il Corazziere, dove la sua presenza illumina la sala e i cuori di tutti.

“Cara Zia Maria, grazie per ogni gesto, ogni parola, ogni sorriso che ci hai donato in questi lunghi e bellissimi anni. La tua forza, la tua bontà e il tuo amore incondizionato sono un esempio per tutti noi.”

Tantissimi auguri per i tuoi splendidi 90 anni!

Con immenso affetto,

Mariarita, Emiliana, Antonio, Vittoria, Giovanni e Angelica