“La cultura volano per il turismo”: a Pietrabbondante l’11-13 luglio il Sannio Archeo Music Festival

"Questo importante appuntamento è la prova che attraverso la cultura possiamo riuscire a promuovere ogni forma di turismo", questo quanto dichiarato dal Consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato al Turismo e Cultura che oggi pomeriggio ha presentato nella sede dell’Ex Gil in via Milano a Campobasso, il ‘Sannio Archeo Music Festival’ previsto a Pietrabbondante l’11, il 12 e il 13 luglio.



Una tre giorni ricca di eventi ed iniziative, con gran finale nella serata di domenica 13 quando è prevista l'esibizione del noto cantautore Raphael Gualazzi.



Ad illustrate l'iniziativa, al fianco del' esponente regionale, il sindaco di Pietrabbondante Claudino Casciano, Davide Delfino funzionario archeologo della direzione regionale musei del Molise, l’imprenditore Roberto Padulo e i musicisti Giovanni Vicedomini e Marco Molino.



Il Festival si colloca all'interno di un progetto più ampio che mira a rilanciare uno dei siti storici e culturali più importanti a livello mondiale.



"Il prestigio del sito di Pietrabbondante – ha sottolineato il Delegato Regionale Fabio Cofelice - è stato riconosciuto dallo stesso Ministero, con l'ottenimento di risorse previste dalla misura del Dipartimento per le Attività Culturali-Direzione Generale Spettacolo.



Un enorme traguardo reso possibile grazie ad un grande lavoro di squadra tra l'Assessorato Regionale al Turismo e alla Cultura, il Comune di Pietrabbondante , il Direttore del Parco archeologico di Sepino, il lavoro dell’intera struttura tecnica regionale con la consulenza del dott. Roberto Colella, e anche la passione e l'intelligenza dell’imprenditore Roberto Padulo, non nuovo ad azioni che sostengono progetti e iniziative che parlano di Molise e ne sostengono la crescita e la promozione. Crediamo perciò – ha così concluso – che da progetti come questi il Molise ne esca più forte e pronto per affacciarsi a nuovi scenari nazionali ed internazionali"