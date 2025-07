Trivento ospita l’8ª Esposizione Regionale Canina del Sannio: appuntamento domenica 20 luglio

La passione per i cani torna protagonista in Molise: domenica 20 luglio, a partire dalle ore 18.00, a Trivento, in Largo Calvario, si terrà l’ottava edizione dell’Esposizione Regionale Canina del Sannio.

L’evento, organizzato dal Gruppo Cinofilo “Luigi Nerilli”, presieduto dal triventino Nicola Roberti, con il patrocinio del Comune di Trivento e la collaborazione della Congeav, vedrà sfilare decine di esemplari a quattro zampe, giudicati da esperti di livello nazionale come Pietro Antonini e Vincenzo Di Ciurcio.

Oltre alla tradizionale esposizione riservata ai cani di razza, la giornata prevede anche il CAE-1, il test di controllo dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico per cani e conduttori, un momento fondamentale per valorizzare il comportamento responsabile degli animali e dei loro padroni. La prova sarà condotta dal giudice cinofilo Nicola Roberti.

Sono ammessi tutti i cani, anche non di razza, purché registrati all’anagrafe canina. Un evento che unisce passione, responsabilità e formazione, valorizzando il rapporto profondo tra uomo e animale. Per partecipare o ricevere maggiori informazioni, è possibile contattare Nicola Roberti ai numeri 0874.871491 o 330.430729, oppure scrivere a gruppocinofiloluiginerilli@gmail.com.