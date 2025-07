Campobasso Calcio in ritiro a Capracotta: il sindaco Paglione accoglie i Lupi sul tetto del Molise

Da oggi è iniziata ufficialmente la preparazione atletica del Campobasso Calcio nel campo sportivo in erba naturale intitolato alla memoria di Erasmo Iacovone.

Paglione sindaco di Capracotta: “Siamo contenti e onorati di poter ospitare la squadra del cuore di tutti i molisani e mettere a disposizione le nostre strutture sportive riqualificate e rinate a nuova vita dopo anni di lavoro, proprio con l’obiettivo di ospitare i ritiri ufficiali delle squadre professionistiche. Il ritiro a Capracotta, infatti, proprio per l’altitudine e il contesto ambientale e paesaggistico, offre le migliori condizioni per la preparazione dei calciatori. L’augurio, da parte della nostra comunità, è che la permanenza dei Lupi a Capracotta sia utile a porre le basi per un ottimo campionato con l’obiettivo di poter raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Buon lavoro e forza Campobasso!”