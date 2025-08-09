Capracotta celebra la sua storia postale: timbro speciale per la prima mostra filatelica

POSTE ITALIANE: CAPRACOTTA, ANNULLO FILATELICO
PER LA PRIMA MOSTRA FILATELICA
“CAPRACOTTA ATTRAVERSO GLI ANNULLI FILATELICI”
Isernia, 8 agosto 2025 – In occasione della Prima mostra filatelica “Capracotta Attraverso gli Annulli Filatelici”, sabato 9 agosto Poste Italiane attiverà a Capracotta un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, richiesto dall’associazione culturale Filatelica Molisana.
Nello stesso giorno, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane, allestito dalle ore 9.00 alle 14.00 in piazza Stanislao Falconi.
Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / U.P. Isernia Centro / Sportello filatelico Via XXIV Maggio, 243 – 86170 Isernia.
Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.