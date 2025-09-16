Riprendono i corsi di tennis: Open Day al campo comunale

AGNONE (IS) â€“ Riprendono i corsi di tennis per tutte le etÃ , con un Open Day fissato per lunedÃ¬ 22 settembre 2025. L'evento si terrÃ a partire dalle ore 16:00 presso il Campo da Tennis Comunale in localitÃ "Tiro a segno".
I corsi saranno tenuti da Alessia Gasbarro, istruttrice di 2Â° grado. Per una migliore organizzazione, gli interessati a partecipare sono invitati a confermare la propria presenza entro venerdÃ¬ 19 settembre.
Per informazioni e per confermare la partecipazione, Ã¨ possibile contattare Rossana Capone al numero 339.7909979 o Luciano Lomolino al 333.3954872. La presidente Ã¨ Rossana Capone.