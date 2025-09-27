Dal 10 al 12 ottobre 2025, a Larino la 282Â° Fiera d'Ottobre



Dalla Transumanza UNESCO alla Food Valley del Molise, a Larino la 282Â° Fiera d'Ottobre

Il 10, 11 e 12 ottobre 2025, circa cento espositori celebrano il mondo dellâ€™agroalimentare, tra degustazioni, incontri, laboratori. Per la prima volta a carattere interregionale, con espositori che giungeranno da 6 regioni italiane: dallâ€™Emilia-Romagna alla Sicilia.

Il mondo dell'agroalimentare si incontra a Larino (CB), nel territorio della Food Valley molisana, per un appuntamento che affonda le radici nella storia: la 282Â° Fiera d'Ottobre, in programma il 10, 11 e 12 ottobre 2025 negli spazi del polo fieristico di Contrada Monte Arcaro. Una manifestazione che rappresenta non solo una vetrina commerciale, ma un ponte tra passato e futuro, dove tradizione e innovazione si fondono in un evento unico nel panorama fieristico regionale. Circa cento espositori dei settori dellâ€™agricoltura, dellâ€™artigianato tessile, del commercio e delle attivitÃ produttive, dei prodotti industriali e dellâ€™enogastronomia mettono in mostra le proprie eccellenze per tre giorni di incontri, degustazioni, laboratori e tante attivitÃ collaterali tra musica e animazioni per i piÃ¹ piccoli. Per la prima volta, inoltre, la Fiera dâ€™Ottobre avrÃ una connotazione interregionale, con espositori che giungeranno da 6 regioni italiane, dallâ€™Emilia-Romagna alla Sicilia. Un cambio di passo, opera di un grande lavoro di recruiting, che ha dato ottimi risultati.



a Fiera d'Ottobre di Larino vanta una storia millenaria che affonda le radici nell'epoca romana e si lega in modo indissolubile alla Transumanza, Patrimonio dellâ€™UmanitÃ UNESCO. GiÃ Cicerone, nella sua celebre "Pro Cluentio" del 66 a.C., esaltava la vocazione commerciale della cittÃ , descrivendo i larinesi come "persone di primo ordine ed una specchiata onestÃ " dedite all'agricoltura e al commercio. Questa antica tradizione si Ã¨ perpetuata nei secoli, trasformandosi nell'attuale manifestazione fieristica. Originariamente prevista nel mese di maggio in concomitanza con la festa del patrono San Pardo, la fiera fu trasferita a ottobre nel 1742 per decreto di Carlo III di Borbone Re delle Due Sicilie. Questo spostamento non fu casuale: la nuova collocazione temporale si legava perfettamente alla vendita del grano, ai pellegrinaggi e soprattutto al fenomeno della Transumanza, che vedeva il passaggio di greggi e armenti dall'Abruzzo verso la Puglia attraverso gli antichi Tratturi. La vocazione per lâ€™agricoltura Ã¨ ben salda ancora oggi: nel territorio di Larino si produce olio extravergine dâ€™oliva, vino, grano e cereali, che rendono questa zona la Food Valley del Molise.



La 282Â° edizione della Fiera dâ€™Ottobre si caratterizza per la sua capacitÃ di coniugare tradizione e modernitÃ . Tra gli stand sarÃ possibile scoprire formaggi prodotti con antiche tecniche locali, oli d'oliva di altissima qualitÃ , salumi e vini che esprimono tutta la ricchezza enogastronomica del Molise. L'artigianato locale troverÃ ampio spazio con opere uniche realizzate a mano da maestri artigiani, testimonianze viventi di saperi tramandati di generazione in generazione. Gli spazi a disposizione sono generosi: duemila metri quadrati coperti e quattromila all'aperto, sufficienti ad accogliere aziende provenienti da tutto il territorio nazionale, non solo molisano. I tre giorni di manifestazione non si limiteranno alle esposizioni commerciali. Convegni, masterclass e workshop arricchiranno lâ€™evento con momenti di formazione e confronto per operatori del settore e appassionati. Particolare attenzione sarÃ dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali, pilastri fondanti dell'identitÃ locale. La fiera rappresenta infatti un'opportunitÃ unica per promuovere i prodotti a chilometro zero e il cibo di qualitÃ , in linea con le moderne esigenze di sostenibilitÃ e tracciabilitÃ .

L

Fiera dâ€™Ottobre Ã¨ anche l'occasione per scoprire le bellezze di Larino, cittÃ ricca di testimonianze storiche e artistiche. Il patrimonio archeologico comprende l'imponente anfiteatro romano, le affascinanti terme, il foro e splendidi mosaici. La cattedrale romanico-gotica di San Pardo, con il suo caratteristico rosone a 13 raggi, e il Palazzo Ducale, che ospita il museo civico, la biblioteca comunale e l'archivio storico, sono tappe imprescindibili per i visitatori. Di particolare interesse Ã¨ il primo seminario vescovile della CristianitÃ , fondato nel 1564, testimonianza della ricca ereditÃ culturale e religiosa della cittÃ . Questi tesori rendono Larino non solo la meta dellâ€™agroalimentare, ma una destinazione culturale di grande valore.

La Fiera d'Ottobre, organizzata da EmLive di Erasmo Di Pietro, rappresenta uno strumento di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali, un'occasione di incontro tra cultura, agricoltura, artigianato e innovazione. La manifestazione contribuisce concretamente allo sviluppo economico e culturale del territorio, attirando visitatori da tutto il Molise e dalle regioni limitrofe. Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia immergersi nell'autentica atmosfera molisana, tra sapori genuini, prodotti di qualitÃ e la calorosa ospitalitÃ di una terra che ha saputo preservare le proprie radici senza rinunciare all'innovazione.



Fiera dâ€™Ottobre di Larino

Dal 10 al 12 ottobre 2025

Larino (CB), Molise.

Email: info@emlive.it

Sito web: www.fieradottobre.it

