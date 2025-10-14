Buon compleanno al Prof. Fernando Sica! Gli auguri del mondo sportivo

Giornata di festa per il mondo sportivo agnonese e molisano: il Prof. Fernando Sica compie 72 anni.

Ex docente in pensione, da tantissimi anni è un punto di riferimento insostituibile della Polisportiva Olympia Agnonese, dove continua a impegnarsi con passione e competenza, seguendo in particolare il settore giovanile.

La sua dedizione, il suo entusiasmo e l’amore per i giovani atleti hanno contribuito in modo determinante alla crescita della società e alla diffusione dei valori più autentici dello sport.

A Fernando e alla sua famiglia giungano gli auguri più sinceri da tutto il mondo del calcio e dalla redazione di Altomolise.net, riconoscenti per il suo costante impegno e la sua instancabile energia al servizio della comunità sportiva.

Buon compleanno, Prof!