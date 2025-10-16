Grande serata molisana ad “Affari Tuoi”: il giovane Angelo di Agnone protagonista su Rai1

Una ventata di allegria e orgoglio molisano ha animato la puntata di “Affari Tuoi” andata in onda giovedì 16 ottobre su Rai1. A rappresentare la regione è stato Angelo Buoscio, 24enne elettricista di Agnone, conosciuto anche per far parte del gruppo folkloristico I Dragoni del Molise.

Guidato dal carisma di Stefano De Martino e dalla comicità di Herbert Ballerina (alias Luigi Luciano, originario di Campobasso), il giovane concorrente è stato accolto in studio da un festoso rintocco di campane, simbolo della sua terra. Con lui non la fidanzata Jessica, ma il cugino Alessio, scherzosamente descritto come la sua “guardia del corpo”.

Il gioco è iniziato con il piede giusto: un primo pacco da soli 5 euro e, dopo pochi minuti, l’apparizione del celebre cagnolino Gennarino, che gli ha fruttato un premio di 2.000 euro. L’offerta iniziale del “dottore”, che proponeva un cambio pacco, è stata rifiutata con decisione, mentre in studio non sono mancati momenti di ironia e complicità con Herbert.

Il percorso sembrava fortunato: a un certo punto è arrivata anche una proposta da 33.000 euro, occasione in cui Angelo ha ricordato un altro concorrente molisano, Pasquale Pasqualone, già protagonista nelle scorse settimane. Ma la fortuna ha presto cambiato direzione: due scelte consecutive poco fortunate hanno eliminato i premi più alti, 300.000 e 75.000 euro.

Nel tentativo di ribaltare la situazione, Angelo ha deciso di cambiare pacco, lasciando il numero 2 — che conteneva il temuto “zero” — per scegliere il 4, appartenente alle Marche. Tuttavia, la dea bendata non lo ha premiato: persi anche i 25.000 e, poco dopo, i 200.000 euro, restavano soltanto i pacchi da 20 e 30.000 euro.

Con prudenza e un pizzico di amarezza, il giovane agnonese ha accettato l’offerta del “dottore” di 15.000 euro, preferendo non rischiare oltre. Ironia della sorte, il suo pacco custodiva 30.000 euro.

Il gioco si è chiuso tra applausi e sorrisi, con l’orgoglio di aver portato il nome di Agnone e del Molise ancora una volta sul palcoscenico della televisione nazionale. Una serata leggera e divertente, che ha mostrato il volto genuino e allegro della regione.