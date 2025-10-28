Partecipa a Alto Molise

Presentazione del libro "Gli uomini pesce" di Wu Ming 1 - Agnone 30 ottobre ore 17:00 Palazzo San Francesco

Varie
Alberto Carli e marco Petrella dialogano con l'autore
Agnone, 30 ottobre - ore 17:00
Palazzo San Francesco

Il 30 ottobre alle ore 17:00, a Palazzo San Francesco (Agnone, IS), nell'ambito delle attivitÃ  legate al progetto di ricerca e di animazione territoriale sul fiume Verrino, si terrÃ  la presentazione del romanzo "Gli uomini pesce" di Wu Ming 1 (Einaudi). L'incontro mette in dialogo letteratura, paesaggi d'acqua e comunitÃ , proseguendo il lavoro avviato con MappInTur (coordinato da Marco Petrella) sulle visioni della valle del Verrino come spazio di memoria, confronto e futuro sostenibile.

Il romanzo

"Gli uomini pesce" Ã¨ un romanzo che attraversa la storia recente e passata del Delta del Po, tenendo insieme Resistenza partigiana, trasformazioni del lavoro, sfruttamento ambientale e crisi climatica. Il libro si muove su piÃ¹ piani temporali â€“ dalla Seconda guerra mondiale agli anni Sessanta, fino all'estate di siccitÃ  estrema del 2022 â€“ e segue, tra gli altri, Ilario Nevi, partigiano, e custode di una memoria scomoda e sua nipote Antonia, che indaga un segreto familiare legato al fiume e al passato del territorio.  

Nel romanzo il fiume Ã¨ un archivio vivo, un luogo politico dove si intrecciano lavoro, traumi collettivi, vulnerabilitÃ  ambientale e possibilitÃ  di riscatto. Il fiume diventa nel romanzo un campo di tensione tra comunitÃ , istituzioni, tecnica idraulica, sfruttamento industriale e cambiamento climatico.

Questo sguardo sui paesaggi fluviali come territori contesi, e non come cartoline, dialoga direttamente con il progetto in corso lungo il Verrino: anche qui l'acqua Ã¨ pensata come infrastruttura ecologica, culturale, economica e simbolica.

PerchÃ© dentro il progetto Verrino

La presentazione si inserisce nel lavoro che il progetto sta sviluppando sul fiume come "paesaggio ibrido": non solo natura, ma anche memoria operaia, energia idraulica, trasformazioni produttive, crisi ambientale e immaginazione di nuovi usi sociali e turistico-culturali del territorio. Ãˆ lo stesso terreno concettuale che "Gli uomini pesce" esplora attraverso la narrativa: come viviamo il fiume, cosa gli abbiamo chiesto, cosa ci sta restituendo oggi.

Wu Ming e Wu Ming 1

Wu Ming Ã¨ un collettivo di scrittori nato a Bologna nel 2000 dall'esperienza del progetto multiautore "Luther Blissett". Il nome, in cinese, significa "senza nome" o "anonimo", una scelta che rivendica una pratica d'autore politica e collettiva. Il gruppo lavora da anni su narrativa storica e territoriale, intrecciando ricerca d'archivio, immaginazione letteraria e critica sociale, spesso rifiutando la personalizzazione mediatica dell'autore e preferendo presentarsi come realtÃ  collettiva.

Wu Ming 1 Ã¨ uno dei membri del collettivo (pseudonimo di Roberto Bui). Accanto ai lavori scritti a piÃ¹ mani, pubblica anche libri "in solitaria", come questo romanzo, in cui unisce indagine storica, attenzione ecologica e tensione narrativa. Il suo lavoro mette in relazione territori concreti, memorie marginali e forme di resistenza, e usa la letteratura come strumento di intervento politico e civile nello spazio geografico.

Progetto CHANGES - Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society
Cod. progetto PE00000020 - CUP  H53C22000850006, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

Programma e aggiornamenti: verrinomap.it
Contatti stampa: verrinomap@gmail.com

 

 
 
 

I programmi degli eventi e tutte le informazioni disponibili sul sito www.verrinomap.it

info: verrinomap@gmail.com            tel. 0872 713586 â€“ anche WhatsApp

