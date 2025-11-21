Alberghiero di Agnone: la “Zuppa alla Santé” vince la V Edizione del Premio Enogastronomico “Michele Cinone”

Si è conclusa il 18 novembre 2025, presso l’Istituto Alberghiero San Francesco Caracciolo di Agnone, la V Edizione del Premio Enogastronomico “Michele Cinone”, manifestazione dedicata alla memoria del dott. Michele Cinone, figura di grande rilievo per la cultura gastronomica dell’Alto Molise. L’evento, ormai appuntamento consolidato nel panorama enogastronomico regionale, ha visto la partecipazione di studenti, autorità e rappresentanti dell’Accademia Italiana della Cucina e del settore ristorativo.

L’apertura è stata affidata ai saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Maria Rosaria Vecchiarelli e della Delegata dell’Accademia Italiana della Cucina Anna Scafati, che hanno evidenziato il valore formativo del concorso e il ruolo dell’istituto alberghiero come presidio culturale e professionale della comunità. La moderazione della giornata è stata curata da Francesca Cinone, figlia del compianto Michele, che ha guidato con attenzione il susseguirsi degli interventi e delle presentazioni.

La giuria, composta da esperti e professionisti di riconosciuto prestigio – gli chef Giovanni Colarusso, Adriano Cozzolino, Armando Paglione, Gaetano Minervino, insieme al prof. Ermanno Di Paolo e alla prof.ssa Giovanna Maria Maj – ha valutato con rigore tecnico e con profonda sensibilità culturale i quattro piatti finalisti, tutti ispirati al tema annuale dell’Accademia Italiana della Cucina: “Gli arrosti, gli umidi e i bolliti nella tradizione regionale”.

Le preparazioni in gara hanno offerto una lettura autentica e rispettosa della tradizione gastronomica dell’Alto Molise, mettendo in risalto tecniche di cottura antiche, ingredienti locali e pratiche tramandate nel tempo. Un’edizione particolarmente significativa anche perché inserita nell’anno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità, cornice culturale che ha conferito ulteriore valore al ritorno consapevole alle radici gastronomiche.

I piatti presentati sono stati:

“Zuppa alla Santé di Agnone” – Chef Sehjpreet Kaur e Francesco Carano

“Pollo ruspante al sugo con fettuccine all’uovo” – Chef Gabriel Zaccardi e Aurora Latino

“La Pezzata di Capracotta” – Chef Federico Carano

“Guancia di vitello alla Tintilia con rosa di patate e verdure di campo” – Chef Giulia Carosella e Mattia Diana

Dopo un’attenta valutazione, la giuria ha proclamato vincitrice la “Zuppa alla Santé di Agnone”, riconosciuta come la preparazione capace di esprimere al meglio l’identità gastronomica locale, unendo tradizione familiare, equilibrio gustativo e solida tecnica esecutiva.

Determinante anche il contributo della Sommelier AIS Maria Paola Evangelista, che ha guidato i presenti negli abbinamenti cibo-vino, e quello dell’insegnante Mirian Messere, che ha accompagnato gli studenti durante tutto il percorso formativo.

La V Edizione del Premio “Michele Cinone” si conferma così un’iniziativa di forte valore culturale ed educativo, capace di valorizzare il patrimonio enogastronomico molisano e di promuovere la crescita professionale delle nuove generazioni attraverso lo studio e il rispetto delle tradizioni.