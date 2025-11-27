TERMOLI. â€˜Natale a Termoliâ€™ presentato il programma delle iniziative in programma in cittÃ per i festeggiamenti natalizi e di fine anno.
Il cartellone degli appuntamenti illustrato dallâ€™assessore a Cultura e Turismo Michele Barile in una conferenza stampa in Comune. Tanti gli eventi, dal 1 dicembre allâ€™11 gennaio.
Dal 1Â° dicembre al 6 gennaio
Lâ€™Albero dei Desideri
Termoli Sotterranea â€“ ore 10:00-12:30 / 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
VenerdÃ¬ 5 dicembre
Premio â€˜Gente di Mareâ€™ â€“ 38a Edizione
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 16:00
a cura dellâ€™Assessorato alla Cultura
AccendiAmo il Natale con Mago Tony
Via C. Ruffini â€“ dalle ore 17:00
a cura di Pro Loco Termoli
Sabato 6 dicembre
Accensione luminarie di Natale
Piazza V. Veneto â€“ ore 18:00
a cura dellâ€™Assessorato al Turismo
Dal 6 allâ€™8 dicembre
Voci sotto lâ€™albero
- 6 dicembre: Cori â€˜Punto di Valoreâ€™
- 7 dicembre: Notte di Luce â€“ Corale CittÃ di Termoli
- 8 dicembre: Note sotto lâ€™albero
Piazza V. Veneto â€“ ore 18:00
Domenica 7 dicembre
Termoli Musica â€“ Boris Akishin e Elisabetta Chiarato
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 18:00
a cura dellâ€™Ass. Ondeserene
LunedÃ¬ 8 dicembre
18^ Scopri Termoli
Partenza: Piazza Duomo â€“ ore 10:00
a cura di Runners Termoli
Dallâ€™8 dicembre al 6 gennaio
Il Borgo dei Presepi
Borgo antico â€“ Tutti i venerdÃ¬/sabato/domenica
a cura di â€˜Gli Amici Presepistiâ€™
MercoledÃ¬ 10 dicembre
AVIS Bike Tour â€“ Spettacolo di cabaret con Paolo Franceschini
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 21:00
Ingresso libero
a cura di AVIS Termoli
GiovedÃ¬ 11 dicembre
Fitting
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 21:00
a cura di Frentania Teatri
VenerdÃ¬ 12 dicembre
Winter Dance Show â€“ Scuola De Gregorio
Piazza V. Veneto â€“ dalle ore 18:00
a cura di Fondazione Millennium
Sabato 13 dicembre
â€˜Seguendo la Stellaâ€™ â€“ Corale di Natale itinerante
Corso Nazionale â€“ ore 12:00
Partenza: Chiesa di San Timoteo
a cura della Scuola Primaria Paritaria â€˜N.M. Campolietiâ€™
Babbo Natale in Vespa
Piazza V. Veneto â€“ ore 18:00
a cura del Vespa Club Thermularum
Note di Natale
Piazza V. Veneto â€“ ore 20:30
a cura dellâ€™Ass. Culturale Atena
Domenica 14 dicembre
Scopri il Borgo a Natale
Borgo Antico (Partenza: Torretta Belvedere) â€“ ore 17:00
a cura dellâ€™Ass. Turistica â€˜Turismolâ€™
Termoli in Scena â€“ â€˜Ogne cas tÃ¨ nu pange rottâ€˜
Auditorium Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) â€“ ore 18:00
a cura di UILT Molise e Assessorato alla Cultura
GiovedÃ¬ 18 dicembre
Vortex â€“ Quasi ci salvavamo
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 18:00
a cura di Frentania Teatri
Rassegna Corale â€˜Alessandro Di Palmaâ€™ â€“ III Edizione
Auditorium Difesa Grande â€“ ore 19:30
a cura dellâ€™Ass. Culturale Musicale â€˜Punto di Valoreâ€™
VenerdÃ¬ 19 dicembre
Christmas Dance Performance â€“ Scuola Peter Pan
Piazza V. Veneto â€“ dalle ore 18:00
a cura di Fondazione Millennium
Concerto di Natale per â€˜Gli Angeli di Padre Pioâ€˜
Chiesa San Francesco dâ€™Assisi â€“ ore 19:00
a cura del Lions Club Termoli Tifernus
Sabato 20 dicembre
Babbo Natale tra i bambini
Piazza V. Veneto â€“ Mattina: dalle ore 10:00 alle 12:00 / Pomeriggio: dalle ore 18:00
a cura di Fondazione Millennium
Borgo sotto le stelle
Piazza Duomo â€“ ore 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
Concerto di Natale â€˜Notte di Luceâ€˜
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 20:00
a cura della Corale CittÃ di Termoli
Elpy Sax at Christmas Time
Vie del centro â€“ dalle ore 18:00
a cura dellâ€™Ass. Culturale Tercer Empleo
Sabato 20 e domenica 21 dicembre
O.
Museo MACTE â€“ ore 18:00
a cura di Frentania Teatri
Fly Zone Christmas
Vie del centro â€“ dalle ore 18:00
a cura di ASD Fly Zone
Domenica 21 dicembre
Tradizioni POP e Vin BrulÃ©
Casa Museo Stephanus â€“ ore 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
Babbo Natale in teleferica
Largo PiÃ¨ di Castello â€“ ore 17:00
a cura dellâ€™Ass. Speleopop e Pro Loco Termoli
Termoli Musica â€“ Leos Janacek: lâ€™inconsapevole modernista
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 18:00
a cura dellâ€™Ass. Ondeserene
LunedÃ¬ 22 dicembre
Aspettando la Carovana di Babbo Natale con Mago Checco
Via C. Ruffini â€“ dalle ore 17:00
a cura di Pro Loco Termoli
La Carovana di Babbo Natale
Vie del centro â€“ ore 17:30
a cura di Giuseppe Di Lalla Animazione e Assessorato al Turismo
MartedÃ¬ 23 dicembre
Omaggio al Natale
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 18:00
a cura di Stefano Leone Eventi
VenerdÃ¬ 26 dicembre
Coro Gospel â€˜Voicesâ€™ Powerâ€˜
Ex Cinema Santâ€™Antonio â€“ ore 20:00
Ingresso gratuito
a cura dellâ€™Assessorato alla Cultura
Sabato 27 dicembre
Borgo sotto le stelle
Piazza Duomo â€“ ore 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
Domenica 28 dicembre
Termoli Musica â€“ â€˜A la francaiseâ€˜
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 11:00
a cura dellâ€™Ass. Ondeserene
La CittÃ del Disco â€“ Fiera del disco
Palasabetta â€“ dalle ore 10:00
a cura dellâ€™Ass. Culturale Puglia Eventi Entertainmen
Premiato Concorso Internazionale â€˜S. Mercadanteâ€˜
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 18:00
a cura dellâ€™Ass. Ondeserene
LunedÃ¬ 29 dicembre
Premiato Concorso Internazionale â€˜S. Gazzelloniâ€˜
Auditorium Comunale, via Elba â€“ ore 18:00
a cura dellâ€™Ass. Ondeserene
Adrifest 2025
Cattedrale â€“ ore 21:30
a cura dellâ€™Ass. Adri|Art
MartedÃ¬ 30 dicembre
Il Capodanno dei Bambini
Piazza Mercato â€“ ore 17:30
a cura di Giuseppe Di Lalla Animazione e Assessorato al Turismo
Termoli Musica â€“ Ti racconto il Molise
Cinema Santâ€™Antonio â€“ ore 20:00
a cura dellâ€™Ass. Ondeserene
MercoledÃ¬ 31 dicembre
Capodanno in Piazza: Party â€˜90
Piazza V. Veneto â€“ ore 22:00
a cura dellâ€™Assessorato al Turismo
GiovedÃ¬ 1Â° gennaio
Bagno di Capodanno 2026
Spiaggia libera tra lido â€˜Stella Marinâ€™ e lido â€˜La Lamparaâ€™ â€“ ore 11:00
Sabato 3 gennaio
Borgo sotto le stelle
Piazza Duomo â€“ ore 16:00-19:30
a cura di Molise Wow
Concerto di Natale â€˜Notte di Luceâ€˜
Chiesa S.S. Pietro e Paolo â€“ ore 19:30
a cura della Corale CittÃ di Termoli
Domenica 4 gennaio
Scopri il Borgo a Natale
Borgo Antico (Partenza: Torretta Belvedere) â€“ ore 17:00
a cura dellâ€™Ass. Turistica â€˜Turismolâ€™
MartedÃ¬ 6 gennaio
Arriva la Befana
Piazza V. Veneto â€“ ore 11:30
a cura di VV.FF., Lions Club Termoli Tifernus, Misericordia di Termoli
Le Befane sul ghiaccio
Piazza V. Veneto â€“ dalle ore 18:00
a cura di Fondazione Millennium
Domenica 11 gennaio
Termoli in Scena â€“ â€˜Dalla stalla alle stelleâ€˜
Auditorium Santa Maria degli Angeli (Difesa Grande) â€“ ore 18:00
a cura di Uilt Molise e assessorato alla Cultura.