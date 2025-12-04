Il Presidente Pallante ricorda l'ex presidente della regione Paolo Nuvoli scomparso in queste ore

Campobasso, 4 dicembre 2025 – In occasione della scomparsa dell’ex Presidente della Regione Paolo Nuvoli il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, ha dichiarato:

“La scomparsa di Paolo Nuvoli rappresenta una grande perdita per il Molise e per la sua storia. Protagonista della politica regionale fin da giovane, ricoprendo diversi incarichi Nuvoli è presente nell’Assise legislativa regionale dalla prima legislatura del 1970, alla conclusione della quarta, nel 1988. È stato quindi eletto Presidente del Consiglio regionale nel 1985, per poi passare alla Presidenza della Giunta dal 1985 al 1988. Ha affiancato a questi incarichi istituzionali l’impegno di partito, la DC nella cosiddetta prima repubblica, e nel CCD negli anni ’90. La sua attività politica e istituzionale lo ha visto interessarsi e attivarsi per fronteggiare ogni tipo di problematica: dalla sanità, allo sviluppo economico e sociale del territorio. Non secondaria l’azione portata avanti con passione per la salvaguardia delle radici culturali del Molise sulle quali è stata costruita l’autonomia regionale. Tra e con la gente, ha sempre mantenuto rapporti di stima, anche se a volte conflittuali, con tutti i partiti e con i loro esponenti, conquistandosi però da ciascuno stima e ammirazione, pur nella diversità di vedute e di impegno. Autore di saggi sulla storia dei Sanniti, si è impegnato in mille modi per promuovere il territorio e le sue evidenze paesaggistiche, artistiche e ambientali. Il messaggio di Nuvoli però alla politica di ieri come quella di oggi resta immutato: lavorare senza risparmio per attuare una visione di crescita e sviluppo, per fortificare rispetto alle sfide delle diverse epoche l’autonomia conquistata con grande sacrificio collettivo, impegnarsi senza divisioni per una crescita sostenibile del territorio e delle sue peculiarità. Alla famiglia va il cordoglio di tutto il Consiglio regionale insieme all’impegno a ricordare i suoi esempi virtuosi ed i suoi insegnamenti istituzionali e politici”.