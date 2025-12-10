Agnone festeggia Andrea Lomolino: celebrata lâ€™Ammissione agli Ordini Sacri

Chieti â€“ 7 dicembre 2025. Si Ã¨ svolto domenica, presso il Seminario Regionale San Pio X di Chieti, il rito di Ammissione agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato, che ha visto tra i protagonisti il seminarista Andrea Lomolino, originario di Agnone.

Per Andrea, lâ€™Ammissione ha rappresentato un passaggio fondamentale nel suo percorso vocazionale, vissuto con profonda partecipazione e gratitudine. La comunitÃ agnonese ha accolto con gioia la notizia, esprimendo vicinanza e preghiera per il giovane che ha intrapreso questo cammino di servizio alla Chiesa.

La redazione e la comunitÃ di Agnone rivolgono ad Andrea Lomolino i piÃ¹ sinceri auguri, auspicando che la strada verso il ministero ordinato continui ad essere illuminata dalla grazia di Dio e sostenuta dallâ€™affetto di quanti lo conoscono.