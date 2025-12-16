Il CAI premia JustMo’: “Custodi delle Terre Alte” 2025 alla cooperativa di Campobasso

Si è svolta nella giornata di domenica 14 dicembre, l’ormai tradizionale festa di chiusura dell’anno sociale delle Sezioni (Campobasso e Isernia) e Sottosezioni (Bojano e Montaquila) molisane, organizzata quest’anno dalla Sezione di Campobasso. La giornata è stata anche l’occasione per consegnare ai rappresentanti della Cooperativa JustMo’ di Campobasso la Targa del Premio ‘Custode delle Terre Alte’ 2025.

Si tratta del premio che ogni anno il Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, tramite il Gruppo di Lavoro Terre Alte, nell’intento di mettere in evidenza il valore della presenza umana in montagna quale fattore di cura, manutenzione, valorizzazione dell’eredità storica, culturale e ambientale delle Terre Alte abitate, assegna a persone, ma anche altre realtà sociali (Associazioni, Enti, Istituzioni, ecc.) che assumono la meritoria missione di preservazione culturale, diventano quindi veri e propri custodi della cultura delle Terre Alte. La Cooperativa, che è stata candidata dalla Sezione CAI di Campobasso, è nata nel 2018 ed è composta da professionisti di varie discipline quali l’archeologia, la storia del territorio, le produzioni digitali, l’allestimento di mostre ed eventi, la consulenza di impresa, che hanno scommesso di giocare il loro futuro nella loro terra, il Molise, nella convinzione di potere contribuire alla costruzione di un territorio veloce, internazionale e giovane pronto a cogliere opportunità di crescita nel rispetto della propria essenza. Una composizione variopinta di esperienze e professionalità caratterizza il gruppo di lavoro che si propone ad enti, privati e comunità per creare in Molise opportunità culturali, occasioni lavorative e possibilità di sviluppo. Punti di forza sono le competenze specifiche nella valorizzazione delle risorse culturali locali, materiali e immateriali, e la conoscenza scientifica dei patrimoni regionali, a questi aspetti si lega un’importante rete di collaborazioni, regionali e nazionali, costruita con aziende, enti, associazioni, persone che integrano gli ambiti di impiego e di lavoro, accrescendo il valore specialistico della cooperativa.

La Cooperativa JustMo’ ha già collaborato in diverse occasioni con il Club Alpino Italiano, proprio per la contiguità di motivazioni e modus operandi, ed è volontà condivisa di continuare e sviluppare questa collaborazione in particolare in progetti di studio, valorizzazione e promozione del territorio e delle montagne del Molise, la loro storia ed eredità culturale. A testimonianza di questa condivisione, riteniamo significativo riportare le parole della Presidente della Cooperativa, Nella Rescigno: 2 ‘Questo premio valorizza l’impegno nella tutela, nella cura e nella rigenerazione delle Terre Alte, riconoscendo il lavoro portato avanti per promuovere modelli di sviluppo sostenibili, inclusivi e radicati nei territori, capaci di tenere insieme ambiente, cultura, economia e relazioni.

Essere definiti Custodi significa assumersi una responsabilità: quella di ascoltare i luoghi, rispettarne le fragilità e accompagnarne le trasformazioni senza snaturarne l’identità. È una responsabilità che JustMO’ prova a onorare quotidianamente attraverso progetti, reti e pratiche condivise. Grazie a chi ha creduto in noi, a chi collabora con JustMO’, alle Comunità locali, ai partner e a tutte le persone che rendono possibile questo percorso.’

