Incidente sulla Statale 17, tre feriti e traffico in tilt

Mattinata difficile sulla Statale 17, nei pressi di Pettoranello del Molise, dove si Ã¨ verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture. Nel violento impatto sono rimaste ferite tre persone, soccorse dal personale sanitario del 118 e trasportate in ospedale in condizioni abbastanza serie.

Sul luogo dellâ€™incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i tecnici dellâ€™Anas per la messa in sicurezza della carreggiata e la gestione della viabilitÃ . Presenti anche tre ambulanze del 118.

A causa del sinistro, il traffico Ã¨ stato deviato sulla viabilitÃ secondaria, provocando forti rallentamenti e disagi lungo la principale arteria del Molise che collega Campobasso a Isernia. Le operazioni di soccorso e ripristino della circolazione hanno richiesto diverse ore.