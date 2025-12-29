Tentata truffa agli anziani a Cerreto, frazione di Vastogirardi: sventato il raggiro del “nipote in difficoltà”

Oggi intorno alle ore 14, hanno tentato una truffa ai danni di una anziana a Cerreto frazione di Vastogirardi (IS), contattandola telefonicamente con la cosiddetta “truffa del nipote in difficoltà“

Il copione è sempre simile: una telefonata concitata, una voce allarmata che racconta di un incidente, di un arresto, di una situazione urgente che richiede soldi, subito.”. I malviventi, fingendosi parenti o sedicenti avvocati, hanno cercato di convincere la vittima a consegnare una somma di denaro per risolvere un presunto problema urgente.

Però la donna, ha intuito che si trattava di un raggiro, ha finto di assecondare la richiesta, dando appuntamento ai truffatori per la consegna della cifra pattuita, ma nel frattempo ha avvisato i Carabinieri della Compagnia di Agnone guidata dal Capitano Matteo Genovese. I militari sono intervenuti prontamente, facendosi trovare sul posto e riuscendo a bloccare i responsabili, che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria

L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della prevenzione delle truffe agli anziani, fenomeno purtroppo ancora molto diffuso. I truffatori fanno leva sulla paura, sull’urgenza e sui sentimenti familiari per confondere le vittime e spingerle ad agire senza riflettere. È fondamentale ricordare che nessuna forza dell’ordine o professionista chiede denaro per telefono e che, in caso di dubbi, è sempre bene interrompere la conversazione e contattare direttamente un familiare o il 112.

La prevenzione passa anche dall’informazione: parlare di questi raggiri, sensibilizzare gli anziani e rafforzare il dialogo con familiari e vicini di casa può fare la differenza. Segnalare tempestivamente ogni tentativo sospetto alle forze dell’ordine, come avvenuto in questo caso, è il modo più efficace per difendersi e per impedire che altre persone cadano vittima di simili truffe.