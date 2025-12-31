Agnone, il bilancio del sindaco Saia e gli auguri alla comunità: sport, infrastrutture e sanità al centro dell’azione amministrativa

Il 2025 è stato un anno pieno di attività che ha portato ottimi risultati per la nostra Agnone e per la provincia di Isernia.

Uno dei momenti più emozionanti è stato l’inaugurazione del nuovo palasport, che ha dato un nuovo slancio alle attività sportive nell’Alto Molise. Continuando a parlare di strutture, l’edificio dello IACP in via Cavour, considerato da anni come il nostro “brutto anatroccolo”, adesso ha un nuovo volto.

In molte contrade di Agnone, inoltre, sono stati eseguiti interventi di rifacimento del manto stradale, per affrontare il tallone d’Achille di un territorio vasto come il nostro.

In quest’anno, abbiamo voluto investire anche sui più piccoli e sui giovani con il rifacimento e l’apertura di villette di gioco. E non solo, siamo intervenuti anche con lavori nelle scuole del territorio provinciale.

E non dimentichiamo l’avvio dei lavori di manutenzione del ponte Sente, con la speranza che la ricerca di nuovi finanziamenti porti i suoi frutti per assicurare la totale riapertura dell’arteria.

In questi mesi, però, non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo della tutela della sanità. Dopo le varie manifestazioni e gli incontri delle scorse settimane, la nostra lotta continua. Non possiamo fermarci davanti a un ospedale a rischio riconversione, nuove iniziative sono in cantiere per i prossimi giorni.