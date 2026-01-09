Buon 80Â° compleanno a Paride Catolino, con lâ€™augurio di tutta la famiglia





Un traguardo importante per un uomo serio, rispettato e profondamente legato alla famiglia, valori che ha sempre vissuto con coerenza e amore.

In questo giorno speciale, la moglie Custodina, i figli Stefano e Filippo, le nuore e i nipoti lo celebrano con affetto, riconoscendo in lui un marito, padre e nonno presente, un punto di riferimento su cui contare e un esempio di correttezza e dedizione.

Tutta la famiglia gli augura salute, serenitÃ e tanti momenti felici da condividere insieme.

Buon compleanno Paride!

Auguri da Altomolise.net