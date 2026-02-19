Campionato Italiano di Cucina, trionfa il Molise: pioggia di medaglie a Rimini

Rimini, 15–17 febbraio 2026 – Il Molise sale sul podio al Campionato Italiano di Cucina e conquista titoli, ori e riconoscimenti, consacrando il talento dei suoi cuochi in una tre giorni di passione, tecnica e identità.

Nella cornice del Campionato Italiano di Cucina, andato in scena a Rimini, il team regionale della Federazione Italiana Cuochi ha portato in alto i colori molisani, tornando a casa con una “sporta” piena di medaglie preziose.

Tre giorni intensi tra fornelli e creatività, dove la biodiversità molisana — dal tartufo dell’Alto Molise ai legumi dell’Appennino, dal caciocavallo alle eccellenze del mare — si è fatta racconto gastronomico, fondendo tradizione e innovazione.

Guidata dal presidente regionale Massimo Talia, dai presidenti provinciali Giovanni Colarusso e Matteo Miucci (anche general manager per l’occasione), e sostenuta dall’esperienza di veterani come Ermando Paglione, Simone Petti, Giuseppina Vassolo, Mario Antenucci e Maurizio Santilli, la squadra ha mostrato preparazione e determinazione fin dalle prime gare.

Tra i risultati più significativi:

Ernesta Vassolo, cuoca chiaucese, conquista un argento e un bronzo nella categoria miglior professionista lady chef.

Cosimo Testa, giovanissimo allievo dell’Istituto Alberghiero di Termoli, ottiene l’argento come miglior allievo istituti alberghieri.

Nella categoria Street Food arriva l’oro grazie a Maria Pia Sciarretta, Solly Tomasone e Loredana Modeo.

La plurimedagliata Andrea Soledad Lopez trionfa in pasticceria da ristorazione, laureandosi “Campione d’Italia 2026”.

Argento anche per Alessandro Benvenuto (K1 Junior cucina calda) e Lodian Permeti (K1 Senior cucina calda).

Il 17 febbraio, in un clima di festa, arriva un ulteriore argento di squadra per Lidia Lutan, Fabrizio Savini, Giovanni Di Benedetto, Marco Massaro, Chiara Giancola ed Ernesta Vassolo, con il supporto dei coach Giuseppe D’Alessandro, Anastasia Di Pinto, Alessandro Benvenuto, Raffaele Garofalo e Gaetano Minervini.

Un successo che va oltre le medaglie: il Molise, spesso considerato “piccolo”, dimostra di essere una delle regioni più ricche di biodiversità e talento. Una terra che non si arrende, che resta fedele alle proprie radici e che, attraverso la cucina, consegna all’Italia una lezione di identità e “restanza”.

A Rimini non ha vinto solo una squadra: ha vinto un’intera regione.