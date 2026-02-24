Crollo muro di contenimento a Cerro al Volturno: i gruppi consiliari di minoranza richiedono aggiornamenti ad ANAS

I gruppi consiliari di minoranza del Comune di Cerro al Volturno, rappresentati dai consiglieri Lucio Gabriel Paolone, Filomeno Di Pascale e Mirello Fattore, hanno inviato una formale richiesta di informazioni ad ANAS Molise riguardo al crollo del muro di contenimento avvenuto il 29 gennaio 2026 lungo lâ€™accesso principale al comune dalla SS 652 Fondovalle Sangro.

Nella nota inviata al Responsabile della Struttura Territoriale ANAS Molise e al Capo Centro Manutenzione, con copia al Sindaco Remo Di Ianni, i consiglieri evidenziano come il cedimento abbia comportato la chiusura immediata della strada, con gravi disagi per i residenti delle frazioni Cupone, San Giovanni, Cerreta, San Vittorino e Foci, costretti a percorrere deviazioni piÃ¹ lunghe e meno sicure.

La richiesta dei consiglieri si concentra su tre punti principali:

Stato dei lavori â€“ una relazione dettagliata sullâ€™avanzamento degli interventi e sui motivi di eventuali rallentamenti.

Cronoprogramma â€“ indicazione dei tempi certi per il completamento dei lavori e la riapertura totale della carreggiata.

Misure di mitigazione â€“ interventi urgenti per ridurre i disagi dei cittadini fino al completamento delle opere.

I consiglieri sottolineano lâ€™urgenza della situazione e lâ€™importanza della strada per la mobilitÃ e la sicurezza del territorio, auspicando un rapido riscontro da parte di ANAS.

Per contatti: Capogruppo Lucio Gabriel Paolone, cell. 328 6337920 â€“ luciogabrielpaolone@pec.it

Cerro al Volturno, 24 febbraio 2026