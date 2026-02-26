I trofei della Coppa Davis e della Billy Jean King cup arrivano ad Agnone

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis di Agnone, unitamente all'Amministrazione comunale, si prepara ad accogliere il Trophy Tour 2026, il giro d'Italia della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup
Le prestigiose coppe conquistate nella passata stagione dalle nazionali azzurre saranno esposte al PalaSport di Agnone venerdì 13 marzo 2026, dal mattino alla sera.
Sarà presente all'evento il Presidente della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) Angelo Binaghi.
Durante la giornata di esposizione, gli appassionati di tennis avranno l’opportunità di ammirarle da vicino e scattare fotografie, vivendo un’esperienza unica a contatto diretto con la storia del tennis internazionale.