Giornata Mondiale del Rene 2026: il Molise in prima linea per la prevenzione

Il Molise si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Rene 2026 con una serie di iniziative diffuse sul territorio e coordinate dallâ€™ASReM, insieme alla SIN (SocietÃ Italiana di Nefrologia) e alla FIR (Federazione Italiana del Rene). Un appuntamento che, anche questâ€™anno, punta i riflettori su una delle patologie croniche piÃ¹ diffuse e silenziose: le malattie renali. Campobasso, Isernia e Termoli saranno al centro di una mobilitazione sanitaria che mira a sensibilizzare la popolazione e a promuovere la diagnosi precoce.

Una malattia silenziosa che colpisce milioni di persone

Le malattie renali rappresentano una sfida globale. Colpiscono circa una persona su dieci nel mondo e spesso si manifestano senza sintomi nelle fasi iniziali. Quando la patologia diventa evidente, il danno renale puÃ² essere giÃ avanzato, con conseguenze importanti sulla qualitÃ della vita e un aumento del rischio cardiovascolare. La diagnosi precoce, dunque, piÃ¹ che utile Ã¨ decisiva.

La prevenzione al centro dellâ€™edizione 2026

Il World Kidney Day giunge alla sua ventesima edizione: un lungo viaggio che non si deve fermare e da compiere tutti insieme, sostenuti dalla certezza che la prevenzione, la diagnosi precoce e la maggior consapevolezza a tutti i livelli della nostra societÃ siano davvero gli strumenti piÃ¹ efficaci nella lotta alle malattie renali e cardiovascolari. Due sono gli obiettivi fondamentali: sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crescente incidenza delle patologie renali e aumentare la consapevolezza comune circa lâ€™importanza dei nostri reni e delle strategie di prevenzione delle malattie ad essi correlate.

Un messaggio che la Nefrologia molisana fa proprio, ricordando che la Malattia Renale Cronica (MRC) interessa circa 850 milioni di persone nel mondo e il 10% della popolazione adulta italiana. Oggi Ã¨ lâ€™ottava causa di morte, ma le proiezioni indicano che potrebbe diventare la quinta entro il 2040.

I fattori di rischio piÃ¹ comuni â€” ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, obesitÃ e familiaritÃ â€” rendono fondamentale il coinvolgimento attivo dei cittadini. La Nefrologia molisana sottolinea come semplici test non invasivi, eseguiti su sangue e urine, possano individuare precocemente alterazioni della funzione renale, permettendo interventi tempestivi e riducendo la necessitÃ di terapie piÃ¹ complesse come dialisi o trapianto.

Particolare attenzione Ã¨ rivolta alle fasce piÃ¹ vulnerabili della popolazione, per le quali i programmi comunitari rappresentano unâ€™opportunitÃ concreta per migliorare lâ€™accesso alle cure e ridurre le disuguaglianze.

Le linee guida dellâ€™OMS e lâ€™impegno del territorio

Lâ€™Organizzazione Mondiale della SanitÃ riconosce la salute renale come una prioritÃ globale e invita a rafforzare cinque pilastri fondamentali:

dare prioritÃ alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla gestione tempestiva delle malattie renali

garantire un accesso equo al trapianto

rendere la dialisi piÃ¹ sostenibile

investire in percorsi di cura applicabili in tutti i contesti

tutelare le esigenze dei pazienti in un modello di cura sostenibile

Sono principi che guidano anche lâ€™attivitÃ quotidiana della Nefrologia molisana, impegnata nel fornire unâ€™assistenza completa che integra aspetti clinici, terapeutici, sociali e psicologici.

La fotografia della nefrologia molisana: numeri che raccontano un impegno reale

La rete nefrologica del Molise segue attualmente circa 250 pazienti in emodialisi, 20 pazienti in dialisi peritoneale domiciliare e un paziente in emodialisi domiciliare, confermando unâ€™attivitÃ assistenziale capillare e continuativa.

Sul fronte dei trapianti, nel 2025 sono stati 9 i pazienti in emodialisi del P.O. Cardarelli di Campobasso sottoposti a trapianto renale presso i centri trapianto di riferimento, tra cui un trapianto da donatore vivente e un doppio trapianto reneâ€“fegato. Nel 2026 sono giÃ stati effettuati 2 trapianti, uno in un paziente in emodialisi e uno in un paziente in dialisi peritoneale.

Il follow-up post-trapianto nel capoluogo regionale coinvolge 70 pazienti, mentre circa 30 persone risultano attualmente in lista dâ€™attesa. Numeri che testimoniano un lavoro costante, multidisciplinare e orientato alla continuitÃ di cura.

Screening gratuiti negli ospedali molisani

Il cuore delle iniziative si svolgerÃ giovedÃ¬ 12 marzo 2026, quando gli Ambulatori di Nefrologia degli ospedali di Campobasso, Isernia, Agnone e Termoli apriranno le porte ai cittadini per una giornata di screening gratuiti, dalle 9.00 alle 14.00.

I servizi offerti includono:

raccolta anamnestica

esame obiettivo

misurazione della pressione arteriosa

esame urine tramite stick

In caso di anomalie, i pazienti saranno indirizzati verso ulteriori approfondimenti diagnostici, senza necessitÃ di impegnativa del medico curante. Per informazioni e prenotazioni Ã¨ disponibile il call center ASReM al numero 0875 752626.

Le prenotazioni prenderanno il via lunedÃ¬ 9 marzo 2026

Una rete che lavora insieme per la salute dei cittadini

La Giornata Mondiale del Rene non Ã¨ solo un evento sanitario, ma un vero progetto sociale. La collaborazione tra medici, infermieri, volontari e istituzioni locali permette di portare la prevenzione direttamente tra le persone, favorendo un dialogo aperto e informato sulla salute renale. Lâ€™obiettivo Ã¨ costruire una rete stabile che accompagni i cittadini durante tutto lâ€™anno.

Un invito alla consapevolezza

Controllare la pressione arteriosa, eseguire periodicamente esami del sangue e delle urine, mantenere un peso adeguato e seguire uno stile di vita attivo sono gesti semplici che possono fare la differenza. La Giornata Mondiale del Rene 2026 diventa cosÃ¬ unâ€™occasione per ricordare che la prevenzione Ã¨ la prima e piÃ¹ efficace forma di cura