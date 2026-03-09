Campobasso attiva il servizio telefonico per cittadini non udenti: comunicazione con il Comune tramite app Pedius

(Campobasso, 9 marzo 2026) â€“ Il Comune di Campobasso conferma il proprio impegno nel garantire servizi sempre piÃ¹ accessibili e inclusivi. A partire da oggi, 9 marzo 2026, Ã¨ attivo un nuovo servizio telefonico dedicato ai cittadini NON UDENTI, senza alcun costo aggiuntivo per lâ€™Amministrazione.

Il servizio, realizzato nellâ€™ambito dei miglioramenti previsti dallâ€™appalto URP, Centralino, Amministrazione Trasparente e Infopoint, nasce dalla collaborazione con il gestore Gpi, che mette a disposizione Pedius, lâ€™app di telefonia basata su tecnologie di sintesi e riconoscimento vocale. Grazie a questo strumento, le persone non udenti possono effettuare telefonate in autonomia, nel pieno rispetto della privacy, e contattare direttamente gli uffici comunali per informazioni e assistenza.

Lâ€™introduzione di questo servizio rappresenta un importante avanzamento verso unâ€™amministrazione piÃ¹ inclusiva, attenta ai principi di pari opportunitÃ , qualitÃ dellâ€™accoglienza e abbattimento delle barriere comunicative.

Il servizio consente agli utenti non udenti di telefonare tramite un sistema che trascrive automaticamente la voce in testo.

Il personale comunale potrÃ ricevere chiamate tramite il centralino secondo le seguenti modalitÃ :

- Lâ€™operatore del centralino avvisa il dipendente che sta per essere trasferita una chiamata da un utente non udente.

- Per lâ€™utente si apre automaticamente una chat testuale tramite lâ€™app.

- Il dipendente ascolta una voce sintetica che riproduce ciÃ² che lâ€™utente scrive.

- Ãˆ necessario presentarsi subito allâ€™inizio della chiamata, poichÃ© lâ€™utente visualizza immediatamente la chat attiva.

Questo sistema permette una comunicazione fluida e immediata, superando la barriera del telefono e garantendo pari accesso ai servizi pubblici.



