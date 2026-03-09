Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Provincia di Isernia indenne da brucellosi bovina: arriva il riconoscimento dellâ€™Unione Europea

Varie
Condividi su:
 
 
La Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento di Esecuzione (UE) 2026/293 del 9 febbraio 2026 con il quale ha approvato lo status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione alle malattie elencate.
Tra i territori promossi figura la Provincia di Isernia che ottiene il riconoscimento dello status di territorio indenne da BRUCELLOSI nelle popolazioni di bovini.
Un importantissimo risultato sanitario che va ad aggiungersi agli altri giÃ  acquisti in passato, tra i quali vanno ricordati:
- status di indennitÃ  da brucellosi ovicaprina per entrambe le Province di Campobasso ed Isernia;
- status di indennitÃ  da tubercolosi bovina per entrambe le Province di Campobasso ed Isernia;
- status di indennitÃ  da brucellosi bovina per la Provincia di Campobasso;
- status di indennitÃ  da leucosi bovina enzootica per entrambe le Province di Campobasso ed Isernia
L'ultimo riconoscimento da parte delle AutoritÃ  Sanitarie Nazionali ed Europee assume un significativo valore â€“ ed implicito riconoscimento del grande lavoro svolto dal servizio veterinario di SanitÃ  Animale della A.S.Re.M. â€“ in considerazione che il territorio oggi dichiarato Indenne, nel 2019/2021 era stato investito da una epidemia di brucellosi bovina coinvolgendo ben 30 allevamenti nella zona di Frosolone e Comuni limitrofi.
La SC SanitÃ  Animale della ASReM, insieme agli altri servizi veterinari aziendali, continuerÃ  a lavorare â€“ in tutte le linee di attivitÃ  di propria competenza istituzionale - con il consueto rigore tecnico scientifico, aderente alle cogenti normative di settore, per mantenere alto il livello dei controlli sanitari in Molise a tutela della salute umana, animale e dell'ambiente in ottica ONE HEALTH.
Condividi su:

Seguici su Facebook