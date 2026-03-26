Gdf Scuola Ispettori e Sovrintendenti: cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026

Il prossimo 30 marzo, nel rinnovato Auditorium della Scuola, si svolgerà la tradizionale cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026.
La cerimonia, che si aprirà con l’intervento del Comandante della Scuola, Gen. D. Gabriele Failla, vedrà la presenza del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Prof. Maurizio Leo, e del Dott. Gianni Letta che terrà la lectio magistralis sul tema “Intelligenza artificiale, Umanesimo ed Emozioni”.
Al termine, dopo il saluto del Prof. Fabio Graziosi, Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, il Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione, Gen. C.A. Vito Augelli, dichiarerà aperto l’Anno Accademico 2025/2026.
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