Trovato morto l'escursionista belga disperso sul Matese

Si sono concluse tragicamente le ricerche dell'escursionista belga disperso da ieri sera in territorio montano, a Campitello Matese.

Dopo il salvataggio della compagna avvenuto nella notte, vigili del fuoco, Soccorso alpino e gli altri soccorritori hanno individuato il corpo senza vita dell'uomo in un dirupo nel primo pomeriggio di oggi. La coppia era in vacanza a Campitello Matese e ieri pomeriggio aveva deciso di fare un'escursione sul monte Miletto. La compagna dell'uomo dopo essere stata trasportata sul pianoro della localitÃ sciistica molisana, Ã¨ stata trasferita in tarda mattinata all'ospedale Cardarelli di Campobasso.